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Кендалл Дженнер появилась в образе Мэрилин Монро

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Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер. Фото: instagram.com/kendalljenner

Американская модель и телезвезда Кендалл Дженнер поделилась в своем Instagram-аккаунте новыми фото. Манекенщица предстала в образе Мэрилин Монро, передает NUR.KZ.

"С днем рождения, мистер президент", - подписала она фото.

Реакция на образ оказалась разной. Кому-то пришлось по душе такое перевоплощение модели, а кто-то решил, что сестры Кардашьян слишком увлеклись голливудской дивой.

Как известно, сестра Кендалл, Ким Кардашьян примерила знаменитое "голое" платье Мэрилин Монро летом прошлого года. Фанаты обвинили ее в том, что она порвала его на самом "интересном месте".

"Мне одному кажется, что Кендалл похожа на Мэрилин Монро?", "По крайней мере, ты не надела ее платье", "А мне не кажется, что она похожа на Монро", "Ты блондинка!", "Это создает атмосферу Мэрилин Монро, и мне это нравится", - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2043204-kendall-dzhenner-poyavilas-v-obraze-merilin-monro/

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