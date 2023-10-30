"Идеальная и шикарная": телеведущая Екатерина Андреева снялась в прозрачной юбке

Телеведущая "Первого канала" Екатерина Андреева снялась в прозрачной юбке - поклонники российской теледивы оценили смелый образ, передает NUR.KZ.

Фото Андреева опубликовала в своем профиле в Instagram.

На снимке она запечатлена в футболке с портретом Мэрилин Монро и короткой джинсовой куртке. Кроме того, Андреева надела черную прозрачную юбку, сквозь ткань которой видны трусы на высокой посадке.

В своей публикации телеведущая призналась в любви к Мэрилин Монро и ее творчеству.

Поклонники телеведущей оставили под публикацией сотни комментариев, отмечая, что Екатерина с каждым годом выглядит моложе.

"Идеальная и шикарная женщина", "Прекрасна в любом образе!", "Вы уникальная", "Юбочка зачетная", "В чем ваш секрет молодости, ответьте?!" - писали они.

По информации сайта "Вокруг ТВ", в 1990 году Екатерина Андреева окончила Московский педагогический институт им. Крупской, также имеет юридическое образование. Затем она работала в Генеральной прокуратуре и в Следственном управлении.

На телевидение попала в 1991 году - начала работать в передаче "Доброе утро" на канале "Останкино". С 1995-го она начала вести "Новости" на ОРТ, а с 1998-го и по сегодняшний день является одной из постоянных ведущих информационной программы "Время".

В 2006 году она была награждена орденом Дружбы за свой вклад в развитие российского телерадиовещания.