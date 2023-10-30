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"Женственность зашкаливает": Тина Кароль околдовала поклонников смелым образом

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Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль порадовала своих поклонников новыми фото - артистка снялась в черно-белой фотосессии в коротком платье, передает NUR.KZ.

Тина опубликовала фотографии на своей странице в Instagram. Для фотосессии Кароль надела черное мини-платье на бретельках с плетеным бра от украинского бренда Nue.

Певица дополнила свой образ серебристыми туфлями-лодочками с минималистичными бантиками.

Эту публикацию она посвятила своей новой песне "Не святi" (с укр. "Не святая").

Поклонники певицы пришли в восторг от ее новых фотографий.

"Обожаю такую Тину, с улыбкой на устах", "Женственность зашкаливает", "Точно не святая, судя по фото", "Такая красивая", "Ну точно женщина-вамп", - написали они.

По информации на сайте 24showbiz, Тина Кароль (настоящее имя - Татьяна Либерман) с детства занималась музыкой: училась в музыкальной школе, музыкальной академии имени Глиера, участвовала в десятках разных фестивалей и конкурсов. В начале карьеры она взяла псевдоним Тина Кароль - сейчас это официально ее имя и фамилия.

В 2004 году Тина Кароль стала солисткой Ансамбля песни и пляски ВСУ.

Затем певица приняла участие в "Новой волне", где заняла второе место и получила денежный приз. На него она сняла первый клип "Выше облаков".

Многие впервые узнали о Тине Кароль после музыкального конкурса "Евровидение": она представляла Украину в 2006 году и заняла 7 место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042736-zhenstvennost-zashkalivaet-tina-karol-okoldovala-poklonnikov-smelym-obrazom/

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