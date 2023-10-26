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30 лет независимости Казахстана

"Абсолютно другая": Айнур Ильясова изумила новой фотосессией

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Айнур Ильясова
Айнур Ильясова. Фото : instagram.com/ainur_ilyasova

Казахстанская актриса и телеведущая Айнур Ильясова представила новый образ в соцсети. Она отметила, что фотограф сумел раскрыть ее женственность и нежность, передает NUR.KZ.

"Красиво, правда? Мой муж мне часто говорит: "Жаль, что ты не видишь себя моими глазами. В тебе так много нежности, красоты и хрупкости".

И я вроде ощущаю себя такой, но с другой стороны, я кажусь себе бойкой и дерзкой. А сегодня утром, когда рассматривала эти фотографии, то поняла, о чем он говорил.

И в глубине души я тихо порадовалась, что во время съемки Анастасия (фотограф - прим. ред.) незаметно ввела меня в расслабленное состояние, поймала момент и запечатлела на камеру.

Я здесь абсолютно другая - женственная, вдумчивая и глубокая. А главное, я очень нравлюсь сама себе", - написала Айнур.

Асель Сагатова, Гульнара Сильбаева, Карлыгаш Мухамеджанова и другие подписчики отреагировали на ее фото.

"Красота", "Лебедь", "Очень красиво и нежно, ваш муж прав", "У вас необычная красота", "Изящно, строго, элегантно", - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042613-absolyutno-drugaya-aynur-ilyasova-izumila-novoy-fotosessiey/

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