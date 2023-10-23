Звезда турецкого сериала "Запретный плод" впечатлила поклонников фото в мини-юбке

Турецкая актриса азербайджанского происхождения Несрин Джавадзаде, сыгравшая в сериалах "Запретный плод", "Три куруша", показала в соцсети новые фото из Греции, передает NUR.KZ.

Несрин Джавадзаде - яркая и талантливая актриса турецкого кино. Она блестяще воплотила на экране одну из главных интриганок и злодеек сериала "Запретный плод" - Шахику. Сериал снимался несколько лет и имел большую популярность как в Турции, так и за ее пределами.

Несрин имеет 3,2 млн подписчиков в Instagram, однако давно уже не выкладывала новые снимки и посты. Актриса порадовала фанатов видео и фото в сторис, отметив, что находится сейчас в Греции.

Она запечатлелась на фото в мини-платье, показав стройные и длинные ноги. Свой аутфит 41-летняя актриса дополнила остроносыми черными туфлями-лодочками и солнцезащитными очками.

Несрин Джавадзаде. Фото: instagram.com/nesrin.cavadzade

Отметим, что под одной из ее последних публикаций в ленте фанаты оставили множество лестных отзывов.

"Очень красивая", "И сотворил Бог женщину!", "Молодеет не по годам, а по часам!", "Кажется, рыбаки выловили Русалку", - гласят комментарии.