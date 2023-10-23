"Невероятно красивая": жена Александра Реввы очаровала Сеть нежным образом
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Супруга российского актера, шоумена и телеведущего Александра Реввы впечатлила соцсети новым образом. Анжелику Ревву искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.
На днях Анжелика Ревва отметила 41-летие. Однако фанаты заявляют, что женщина выглядит гораздо моложе своих лет.
Пользователи соцсети оценили аутфит супруги Александра Реввы с акцентом на зону декольте. Ее нежный образ пришелся им по душе.
"Загадываю, чтобы любовь поглотила эту планету, загадайте и вы вместе со мной", - написала она.
Фанаты поздравили ее с днем рождения и оставили массу комплиментов.
"Невероятно позитивная, красивая и обаятельная девушка", "Принцесса", "Любимая, прекрасная, добрая, яркая!", "Невероятно красивая, ангел небесный Анжелика", "Красивая фотосессия", - отметили подписчики.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2042160-neveroyatno-krasivaya-zhena-aleksandra-revvy-ocharovala-set-nezhnym-obrazom/