"Невероятно красивая": жена Александра Реввы очаровала Сеть нежным образом

Супруга российского актера, шоумена и телеведущего Александра Реввы впечатлила соцсети новым образом. Анжелику Ревву искупали в комплиментах, передает NUR.KZ.

На днях Анжелика Ревва отметила 41-летие. Однако фанаты заявляют, что женщина выглядит гораздо моложе своих лет.

Пользователи соцсети оценили аутфит супруги Александра Реввы с акцентом на зону декольте. Ее нежный образ пришелся им по душе.

"Загадываю, чтобы любовь поглотила эту планету, загадайте и вы вместе со мной", - написала она.

Фанаты поздравили ее с днем рождения и оставили массу комплиментов.

"Невероятно позитивная, красивая и обаятельная девушка", "Принцесса", "Любимая, прекрасная, добрая, яркая!", "Невероятно красивая, ангел небесный Анжелика", "Красивая фотосессия", - отметили подписчики.