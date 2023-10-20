Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"С возрастом все краше": 61-летняя Венера Нигматулина собрала комплименты в Сети

Опубликовано:

Венера Нигматулина
Венера Нигматулина. Фото: instagram.com/venera_nigmatulina_official

61-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина, известная по фильмам "Волчья яма", "Невеста для брата", сериалу "Перекресток" и другим, поразила фанатов в соцсети новым фото, передает NUR.KZ.

Венера Нигматулина запечатлелась на лоне природы.

"Нас учили, что есть материальный мир, что человек - царь природы, а он не царь, он ее дитя... Когда тебе плохо, грустно, прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов", - подписала она фото.

Прекрасная осенняя картина и любимая актриса не могли не впечатлить пользователей соцсети, которые оценили фото. Они отметили, что звезда "Перекрестка" становится с годами все краше.

"Вечно молодая и красивая девушка. Вам всегда 20 лет, не старше", "Красивая", "Уважение, любовь и восхищение чувствую при виде вас, Венера", "Шикарная! Вы с возрастом еще краше!" - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041868-s-vozrastom-vse-krashe-61-letnyaya-venera-nigmatulina-sobrala-komplimenty-v-seti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.