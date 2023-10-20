"С возрастом все краше": 61-летняя Венера Нигматулина собрала комплименты в Сети

61-летняя казахстанская актриса Венера Нигматулина, известная по фильмам "Волчья яма", "Невеста для брата", сериалу "Перекресток" и другим, поразила фанатов в соцсети новым фото, передает NUR.KZ.

Венера Нигматулина запечатлелась на лоне природы.

"Нас учили, что есть материальный мир, что человек - царь природы, а он не царь, он ее дитя... Когда тебе плохо, грустно, прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов", - подписала она фото.

Прекрасная осенняя картина и любимая актриса не могли не впечатлить пользователей соцсети, которые оценили фото. Они отметили, что звезда "Перекрестка" становится с годами все краше.

"Вечно молодая и красивая девушка. Вам всегда 20 лет, не старше", "Красивая", "Уважение, любовь и восхищение чувствую при виде вас, Венера", "Шикарная! Вы с возрастом еще краше!" - отметили фанаты.