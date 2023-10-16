"Зачем такой фотошоп?": новые фото Бородиной в шортах и коротком топе обсудили в Сети
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Российская телеведущая Ксения Бородина показала новые фотографии в Instagram. Однако некоторые подписчики решили, что она применила фотошоп для удлинения ног, передает NUR.KZ.
Ксения поразмышляла о том, что самооценка человека влияет на его отношения с людьми. Телеведущая отметила, что читает книгу об этом.
Свой пост она сопроводила новыми фото, на которых запечатлелась в синих джинсовых шортах и бежевом коротком топе на тонких бретелях.
"Ксения, с возрастом вы лучше и лучше, очень красивая!", "Красивая, умная", "Такая хорошенькая", "Статуэтка", - написали восторженные фанаты.
Однако некоторые пользователи соцсети раскритиковали фото.
"Подскажите, пожалуйста, какой фотошоп вы используете для того, чтобы ноги визуально удлинить? Я не буду его скачивать", "На этом фото у Ксении ноги, как у моей 84-летней бабы Гали", "Что с ногами на втором фото?", "Таких ног не бывает", "Цирк просто", "Зачем такой фотошоп делать с ногами?" - заявили они.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2041129-zachem-takoy-fotoshop-novye-foto-borodinoy-v-shortah-i-korotkom-tope-obsudili-v-seti/