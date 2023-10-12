"Сокрушительная красота": Юлианна Караулова вышла в свет в соблазнительном наряде

35-летняя российская певица, экс-солистка группы 5sta Family Юлианна Караулова вышла в свет в смелом аутфите с акцентом на декольте. Фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

"В этот день я попала в аварию… Чуть не уехала в отделение полиции, простояла во всех возможных адских пробках и лишилась последних нервных клеток, собиралась на концерт в машине у отделения ГАИ и все-таки успела на день рождения Муз-ТВ в Кремле.

И даже смогла после всего этого быть вполне себе ничего. Подробностей не будет - пойду натрусь солью и зажгу свечку лучше", - написала Юлианна.

Фанаты отметии, что певица всегда отлично выглядит. Они осыпали ее лестными отзывами.

"Самая лучшая, главное, что все хорошо закончилось", "Вау, что за шикарная женщина! Юлианна Юрьевна, как можно быть такой красивой?", "Сокрушительная красота", "Шамаханская царица", - гласят комментарии.