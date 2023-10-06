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"Гитарочка": Анфиса Чехова в оригинальном купальнике сорвала комплименты в Сети

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Анфиса Чехова
Анфиса Чехова. Фото: instagram.com/achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram фото в купальнике и вновь поразила поклонников точеной фигурой. Фанаты оценили и ее оригинальный купальник, передает NUR.KZ.

Анфиса разместила пляжное фото и поразмышляла над тем, какую реакцию у разных людей могут вызвать одни и те же события. Если одному дорого внимание, другому нужен дорогой подарок.

Поклонники согласили с теледивой и оценили ее стройный стан, а также пляжный образ.

"Какая мощь в фото", "Очень красивая женщина", "Какой купальник! И фигура!", "Шикарная милфа", "Шляпа огонь", "Гитарочка и точка", "Офигенный купальник, очень креативный!", "Богиня", - написали они.

Но кое-кто намекнул на фотошоп.

"Опять пупок спрятала", - гласит комментарий.

"Он у меня скромный и стеснительный", - сострила теледива в ответ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039867-gitarochka-anfisa-chehova-v-originalnom-kupalnike-sorvala-komplimenty-v-seti/

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