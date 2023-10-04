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Сразу три финалистки стали обладательницами титула "Мисс Кыргызстан" (фото, видео)

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Акылай Калбердиева, Майя Турдалиева и Айпери Кенешбекова
Акылай Калбердиева, Майя Турдалиева и Айпери Кенешбекова. Фото: instagram.com/beauty_company_kyrgyzstan

Сразу три финалистки стали обладательницами титула "Мисс Кыргызстан-2023". Это произошло впервые за историю конкурса красоты, передает NUR.KZ со ссылкой на АКИpress.

Ежегодный национальный конкурс "Мисс Кыргызстан" прошел 3 октября в Бишкеке. Как сообщил организатор, в этом году условия конкурса поменялись, что позволило стать победительницами сразу трем участницам. Отметим, что в финале за звание лучшей боролись 17 девушек.

Таким образом, были коронованы три красавицы, это 21-летняя Акылай Калбердиева, она завоевала титул "Мисс Кыргызстан" и получила денежное вознаграждение.

25-летняя Майя Турдалиева, ставшая "Мисс Кыргызстан Вселенная", получила право принять участие в международном конкурсе Miss Universe 2024.

А 21-летняя Айпери Кенешбекова, которой присудили титул "Мисс Кыргызстан Земля", теперь сможет попытать счастье в международном конкурсе Miss Earth 2024.

Названа также самая красивая девушка Бишкека, ею стала Айгерим Сатымбекова, победительнице "Мисс Бишкек" 22 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2039511-srazu-tri-finalistki-stali-obladatelnitsami-titula-miss-kyrgyzstan-foto-video/

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