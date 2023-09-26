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"Не стыдно быть такой красивой?": Лидо вызвала восторг в Сети новыми образами

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Лидо
Лидо. Фото: instagram.com/lidiyabairon

Казахстанская певица Лидия Досалина, более известная под сценическим псевдонимом Лидо, представила ряд новых образов. Фотографиями артистка поделилась в Instagram, передает NUR.KZ.

На суд своих подписчиков в карусели певица представила несколько стильных образов, предлагая выбрать понравившийся.

Однако фанаты затруднились сделать выбор, отметив, что им нравятся все модные "луки". Они оценили не только безупречный вкус, но и стройную фигуру многодетной мамы.

"Все образы шикарны!", "Глаза разбегаются. Какая ты везде шикарная, слов нет", "Богиня", "Нереальная", "Почему вы такая классная", "А разве можно выбрать? Лидочка, вам не стыдно быть такой красивой, стильной?", "Конечно, с такой фигурой хоть мусорный пакет надень, будет красиво", "Вы хоть мешок наденете - лучшая, а вообще, образы потрясающие! Очарована вами", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2038111-ne-stydno-byt-takoy-krasivoy-lido-vyzvala-vostorg-v-seti-novymi-obrazami/

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