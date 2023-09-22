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"Что же вы с нами, мужчинами, творите?!": Климова обворожила Сеть нежным образом

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Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/klimova___ekaterina

45-летняя российская актриса Екатерина Климова поделилась новой фотосессией. Нежный образ Екатерины получил высокую оценку фолловеров в Instagram, передает NUR.KZ.

"Бабье лето в этом году невероятно лучистое, бархатное и очень щедрое на урожай. Какое счастье работать, творить и просто жить, радуясь каждому такому осеннему дню. Ловите нашу золотистую фотосессию", - отметила она.

Новому образу фанаты дали высокую оценку.

"Катюша, фотографии, очень красивые как и вы сами. Вам даже краситься и не надо, вас Бог наделил своей красотой естественной", "Светлая душа. Всегда приятно смотреть на вас. Излучаете доброту и нежность", "Катя, ты в любых вариантах прекрасна! Шикарная фотосессия", "Необычайно красиво", "Ох, Екатерина, что же вы с нами, мужчинами, творите", - написали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037675-chto-zhe-vy-s-nami-muzhchinami-tvorite-klimova-obvorozhila-set-nezhnym-obrazom/

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