"Что же вы с нами, мужчинами, творите?!": Климова обворожила Сеть нежным образом

45-летняя российская актриса Екатерина Климова поделилась новой фотосессией. Нежный образ Екатерины получил высокую оценку фолловеров в Instagram, передает NUR.KZ.

"Бабье лето в этом году невероятно лучистое, бархатное и очень щедрое на урожай. Какое счастье работать, творить и просто жить, радуясь каждому такому осеннему дню. Ловите нашу золотистую фотосессию", - отметила она.

Новому образу фанаты дали высокую оценку.

"Катюша, фотографии, очень красивые как и вы сами. Вам даже краситься и не надо, вас Бог наделил своей красотой естественной", "Светлая душа. Всегда приятно смотреть на вас. Излучаете доброту и нежность", "Катя, ты в любых вариантах прекрасна! Шикарная фотосессия", "Необычайно красиво", "Ох, Екатерина, что же вы с нами, мужчинами, творите", - написали фанаты.