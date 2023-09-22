"Просто сияй": Гульнара Сильбаева примерила чувственный образ

Казахстанская актриса и известная КВН-щица Гульнара Сильбаева примерила чувственный образ в день своего рождения и собрала комплименты и поздравления в соцсети, передает NUR.KZ.

"Мой личный Новый год… Новый этап… Новая я. Я горжусь тобой, Гульнара. Нас ждут великие дела. Меньше страха, больше проявления, меньше контроля, больше доверия, меньше сомнений, больше действий…

Пришла пора узнать свою теневую сторону, пришла пора принять себя", - отметила она, поблагодарив творческую команду за фотосессию.

Чувственный образ актрисы и КВН-щицы оценили ее подписчики и поздравили Гульнару с днем рождения.

Мадина Садвакасова, Аружан Джазильбекова, Альмира Турсын, Рано Умарова и другие представители отечественного шоу-бизнеса оставили свои теплые пожелания. К ним присоединились и поклонники таланта Гульнары.

"С днем рождения, девочка! Пусть все твои мечты сбываются!", "Ты крутая! Настоящая, талантливая, шикарная! Дальше - больше! Дерзай, только вперед!", "Просто сияй", "Непревзойденная, звездная, блистательная", - отметили они.