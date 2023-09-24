"Просто совершенство": Селена Гомес без макияжа вызвала восхищение в Сети

Американская певица и актриса Селена Гомес показала в своем Instagram-аккаунте естественную красоту – звезда опубликовала фото, на котором позирует совершенно без косметики.

31-летняя знаменитость опубликовала фотографию своего лица крупным планом, при этом Селена предстала на фото без макияжа, демонстрируя небольшие синяки под глазами.

На снимке можно разглядеть несовершенства кожи знаменитости – мелкие высыпания и покраснения. Волосы девушка собрала в высокий хвост.

Поклонников внешний вид певицы привел в восторг – они отметили, что для своих лет Селена выглядит очень юно.

Менее чем за сутки фотография собрала больше 6 миллионов лайков и более 40 тыс. комментариев.

"Без макияжа ты даже прекраснее", "Ты выглядишь на 10 лет младше на этом фото, даже глаза блестят иначе", "Просто совершенство", "Так выглядит настоящая красота", "Селена, ты становишься все красивее и красивее", – пишут комментаторы под постом.

Согласно данным сайта IMDB, Селена Гомес родилась 22 июля 1992 года в штате Техас.

Карьеру на ТВ начала в детстве в популярном детском телешоу "Барни и его друзья". Особую популярность Гомес принес сериал "Волшебники из Вэйверли Плэйс", который впоследствии обзавелся двумя полнометражными картинами.

Позже Селена обрела большую популярность как певица.

В 2009 году она выпустила свой первый альбом со своей группой под названием "Selena Gomez & the Scene", который занял 9 место в чарте альбомов Billboard 200.