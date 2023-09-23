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"Словно бриллиант": Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа

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Тина Кароль
Тина Кароль. Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поделилась фотографиями, в которых она предстала без макияжа. Снимки она сопроводила стихами, которые, по мнению фанатов, войдут в новую песню артистки, передает NUR.KZ.

38-летняя певица Тина Кароль опубликовала в своем официальном Telegram-канале серию снимков, сделанных без макияжа. На фото артистка позирует лежа на кровати в джинсовой рубашке без рукавов.

Фотографии знаменитость сопроводила стихами. Поклонники Кароль считают, что это слова новой песни.

"Ты как яд –

Ты – роковой соблазн в жизни!

Я так хочу почувствовать,

Как мы не святые!

Убей меня нежно.

Земля уходит из-под моих ног,

Я хочу почувствовать

Твоих объятий сладкий грех!" – говорится в описании.

"Ты прекрасна, как роса в лучах солнца, ласковая и нежная богиня, словно бриллиант, красуня, сияешь, словно солнышко!", "Нам ждать новую песню?", "Звучит здорово", "Когда любишь, жизнь приобретает новое значение, ждем чего-то нового, Тина", "Слова кому посвящаются? Случайно не Дану?" – пишут фанаты певицы в комментариях.

Добавим, что по информации на сайте 24showbiz, Тина Кароль (настоящее имя – Татьяна Либерман) с детства занималась музыкой: училась в музыкальной школе, музыкальной академии имени Глиера, участвовала в десятках разных фестивалей и конкурсов. В начале карьеры она взяла псевдоним Тина Кароль – сейчас это официально ее имя и фамилия.

В 2004 году Тина Кароль стала солисткой Ансамбля песни и пляски ВСУ.

Затем певица приняла участие в "Новой волне", где заняла второе место и получила денежный приз. На него она сняла первый клип "Выше облаков".

Многие впервые узнали о Тине Кароль с музыкального конкурса Евровидения: она представляла Украину в 2006 году и заняла 7 место.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037405-slovno-brilliant-tina-karol-pokazala-kak-vyglyadit-bez-makiyazha/

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