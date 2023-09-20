Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Глаз не оторвать от вас": Виктория Лопырева в мини-платье собрала комплименты в Сети

Опубликовано:

Виктория Лопырева
Виктория Лопырева. Фото: instagram.com/lopyrevavika

40-летняя российская телеведущая Виктория Лопырева продемонстрировала фигуру в мини-платье. Фанаты в Instagram оставили свои лестные комментарии в ее адрес, передает NUR.KZ.

Виктория похвасталась стройными и длинными ногами в эффектном мини-платье. Поклонники отметили, что у теледивы отличная фигура. За 8 часов с момента публикации фото набрало около 22 тысяч "лайков". Блондинку искупали в комплиментах.

"Идеальная", "Какая красота", "Глаз не оторвать от вас", "Я люблю твое самовыражение и индивидуальность, продолжай быть удивительной и уникальной", "Великолепная", "Всегда красивая модель", "Смотрю на эти светлые волосы и думаю, может, вернуться к блонду", "Шикарна, как всегда", - гласят комментарии подписчиков.

Ранее Виктория Лопырева появилась в ярком платье-комбинации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037327-glaz-ne-otorvat-ot-vas-viktoriya-lopyreva-v-mini-plate-sobrala-komplimenty-v-seti/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.