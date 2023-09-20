"Глаз не оторвать от вас": Виктория Лопырева в мини-платье собрала комплименты в Сети

40-летняя российская телеведущая Виктория Лопырева продемонстрировала фигуру в мини-платье. Фанаты в Instagram оставили свои лестные комментарии в ее адрес, передает NUR.KZ.

Виктория похвасталась стройными и длинными ногами в эффектном мини-платье. Поклонники отметили, что у теледивы отличная фигура. За 8 часов с момента публикации фото набрало около 22 тысяч "лайков". Блондинку искупали в комплиментах.

"Идеальная", "Какая красота", "Глаз не оторвать от вас", "Я люблю твое самовыражение и индивидуальность, продолжай быть удивительной и уникальной", "Великолепная", "Всегда красивая модель", "Смотрю на эти светлые волосы и думаю, может, вернуться к блонду", "Шикарна, как всегда", - гласят комментарии подписчиков.

Ранее Виктория Лопырева появилась в ярком платье-комбинации.