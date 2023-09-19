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"Боже мой, дух захватывает!": супермодель Миранда Керр впечатлила фотосессией у моря

Опубликовано:

Миранда Керр
Миранда Керр. Фото: instagram.com/mirandakerr

Экс-модель Victoria's Secret Миранда Керр поделилась в Instagram новой фотосессией. 40-летняя австралийская супермодель услышала в свой адрес массу комплиментов, передает NUR.KZ.

Миранда снялась на фоне моря и скал. Модель продемонстрировала в карусели несколько образов и вызвала восхищение у своей читательской аудитории в соцсети.

"Когда идешь на пляж осенью", - отметила она.

Модные аутфиты и яркая красота экс-модели Victoria's Secret были отмечены в комментариях.

"Какая невероятная съемка", "Это самая знаковая фотосессия", "Красавица", "Отличная съемка, прекрасные фотографии", "Вау, образы безупречны", "Оглушительно", "Боже мой, захватывает дух, но больше всего мне нравятся белые и черные брюки!", "Невероятно", "Пожалуйста, повтори", - отметили ошеломленные фолловеры под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2037140-bozhe-moy-duh-zahvatyvaet-supermodel-miranda-kerr-vpechatlila-fotosessiey-u-morya/

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