50-летняя Хайди Клум вышла в свет в "цветочном" платье-корсете

Известная модель Хайди Клум, которая в начале лета отметила свое 50-летие, вновь продемонстрировала шикарную фигуру. Знаменитость опубликовала в Instagram фото в обтягивающем платье.

50-летняя немецкая и американская модель, телеведущая и продюсер Хайди Клум вновь очаровала новым образом. На этот раз она опубликовала в соцсетях фотографию, на которой позирует в обтягивающем разноцветном платье с цветочным принтом.

Плечи модели были открыты, а на ногах Клум – туфли на высокой шпильке с украшениями в виде бабочек.

К слову, Хайди закрыла доступ к просмотру количества лайков на своих публикациях и возможности комментировать. На нее подписано 11,4 млн человек.

По информации на сайте IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия. Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.

Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США, где продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.

С февраля 2019 года замужем за музыкантом Томом Каулитцем. До этого брака дважды была замужем – за Риком Пипино и певцом Силом. Имеет четверых детей.