Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

50-летняя Хайди Клум вышла в свет в "цветочном" платье-корсете

Опубликовано:

Хайди Клум
Хайди Клум. Фото: instagram.com/heidiklum

Известная модель Хайди Клум, которая в начале лета отметила свое 50-летие, вновь продемонстрировала шикарную фигуру. Знаменитость опубликовала в Instagram фото в обтягивающем платье.

50-летняя немецкая и американская модель, телеведущая и продюсер Хайди Клум вновь очаровала новым образом. На этот раз она опубликовала в соцсетях фотографию, на которой позирует в обтягивающем разноцветном платье с цветочным принтом.

Плечи модели были открыты, а на ногах Клум – туфли на высокой шпильке с украшениями в виде бабочек.

К слову, Хайди закрыла доступ к просмотру количества лайков на своих публикациях и возможности комментировать. На нее подписано 11,4 млн человек.

По информации на сайте IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия. Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.

Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США, где продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.

С февраля 2019 года замужем за музыкантом Томом Каулитцем. До этого брака дважды была замужем – за Риком Пипино и певцом Силом. Имеет четверых детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2036741-50-letnyaya-haydi-klum-vyshla-v-svet-v-tsvetochnom-plate-korsete/

Матч-центр

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.