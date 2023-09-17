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Звезда "Милых обманщиц" похвасталась фигурой в купальнике

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Шей Митчелл
Шей Митчелл. Фото: instagram.com/shaymitchell

Канадская актриса и модель Шей Митчелл, сыгравшая в сериале "Милые обманщицы", похвасталась фигурой в купальнике от известного бренда, передает NUR.KZ.

36-летняя звезда сериала "Милые обманщицы" Шей Митчелл поделилась в своем Instagram-аккаунте снимками, сделанными во время отдыха. Актриса сфотографировалась в зеркало в купальнике коричневого цвета люксового бренда Louis Vuitton. Свой пляжный образ она дополнила широкополой шляпой французского модного дома Chanel.

Знаменитость также надела золотое колье, солнцезащитные очки, браслеты и бриллиантовое кольцо.

Также Митчелл поделилась кадрами в том же купальнике, но уже на пирсе.

По информации на сайте IMDb, Шей Митчелл – канадская актриса, модель, предпринимательница и писательница. Она обрела известность сыграв Эмили Филдс в сериале "Милые обманщицы".

В пять лет Митчелл начала заниматься танцами, и вместе с несколькими своими одноклассницами ездила по городу на соревнования с представителями других танцевальных школ. В 11 лет она прошла кастинг в модельное агентство.

В 2001 году Митчелл сыграла первую роль в канадском драматическом сериале "Деграсси: Следующее поколение". А в 2009 году ее пригласили сниматься в сериале "Милые обманщицы", который завершился лишь в 2017 году. В 2018 году она в соавторстве выпустила книгу "Блаженство". Также звезда основала продюсерскую компанию и часто занимается благотворительной деятельностью.

В ее фильмографии значатся такие кинопроекты, как "Куколка", "Ты", "Чудотворцы", "Несносные леди" и другие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2036735-zvezda-milyh-obmanschits-pohvastalas-figuroy-v-kupalnike/

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