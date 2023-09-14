"Самая вышка": Say Mo покрасовалась в ярком мини-платье

Казахстанская певица Say Mo поделилась новыми снимками в своем Instagram. Артистка появилась в ярком мини-платье и похвасталась стройными ногами, передает NUR.KZ.

Свой яркий образ Say Mo дополнила оригинальной обувью. Волосы девушка собрала в высокий пучок. Платье подчеркнуло пышный бюст его хозяйки и стройные ноги, а также позволила лицезреть татуировку на бедре. Фото были сделаны на лестничной площадке, что добавило креативности.

Фанаты, оценившие образ, оставили свои многочисленные комментарии.

"Фотки классные, но с макияжем переборщила", "Очаровательнейшая!", "Классно загорела", "Самая вышка", "Красотка", "Ты на первой фотке как Карди Би", "Почему вы такая идеальная? Фигуристая, харизматичная, сильная, добрая, искреняя", "Харизма бьет через край", - отметили пользователи соцсети.