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"Женщина редчайшей красоты": Катерина Шпица восхитила фигурой в купальнике

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Катерина Шпица
Катерина Шпица. Фото: instagram.com/katerinashpitsa

37-летняя российская актриса Катерина Шпица поделилась в соцсети пляжными фото, которые были сняты в Сочи. Фанаты восхитились стройной фигурой своей любимицы, передает NUR.KZ.

Катерина отметила, что ей выпала возможность отдохнуть вместе с мужем. Именно он запечатлел ее на берегу моря.

"Мы с мужем единственный раз за это лето вместе в отпуске! Много работаем оба, сложно совпасть в свободных датах, но мы стараемся! И эти 5 дней только вдвоем - уже что-то.

И сейчас я очень счастлива порадоваться солнцу и морю вместе с любимым мужчиной. Бархатный сезон в эти дни в Сочи не жаркий, но мы успели урвать чудесный денек.

Я искупалась. Вода на адлерском побережье бодрящая: то накатывает очень теплая волна, то вдруг примешивается холодный поток, напоминающий о близкой осени, но большие волны с воздушными барашками- очаровательные и веселые, как в детстве.

И пусть купание по ощущениям специфическое, как было не выгулять такой купальник!" - отметила она.

"Фигурка супер", "Фото хороши, удачно пойманы моменты, передают настроение", "Шикарно Катя, купальник бомбезный и подчеркнул вашу красоту тела идеально", ""Женщина редчайшей красоты", "Купальник цвета моря", "Девочка", "Очаровательная", - оставили свои отзывы фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2036371-zhenschina-redchayshey-krasoty-katerina-shpitsa-voshitila-figuroy-v-kupalnike/

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