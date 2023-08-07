"Завидуют лучшим": Киркоров похвастался атлетической фигурой после преображения (видео)

Филипп Киркоров. Фото: instagram.com/fkirkorov

56-летний певец, народный артист России Филипп Киркоров не перестает удивлять публику. В этот раз он попозировал на камеру с распахнутой рубашкой и показал обнаженный торс в соцсети, передает NUR.KZ.

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" не скрывает, что доволен результатом своего преображения.

По мнению многих его фанатов, Киркоров стал намного моложе. Певец сменил цвет волос и стиль одежды. А в этот раз и вовсе продемонстрировал обнаженный торс с кубиками пресса.

Видео появилось на страничке самого певца и известного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Со звездным доктором и его семьей Киркоров сейчас находится на отдыхе.

"Если про тебя идут слухи, значит, ты личность. Запомните: никогда не обсуждают и не завидуют плохому. Завидуют лучшим, обсуждают лучших", - гласит подпись к кадрам.

"Крутой! Браво! Это уважение к себе и зрителю", - оценила появление в Сети Киркорова актриса и телеведущая Лариса Гузеева.

"Дорогой Филлип, вы настоящий трудяга, большинство людей не представляют, какая эта боль и сколько сил нужно и терпения, чтобы все это перенести и теперь сиять", "Обалдеть, какой худющий стал, вот это преображение!", "Вообще-то, крутой результат", - добавили другие подписчики.

Но не все остались в восторге от изменений во внешности звезды.

"К сожалению, это не настоящие кубики на животе. Это контурная липосакция", "Он стал каким-то неживым", "Загадочная история Бенджамина Баттона", "У Филиппа грудные импланты, что ли?"- отметили комментаторы.

Ранее мы писали, что образ готовящегося к свадьбе Киркорова получил одобрение подписчиков в соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031523-zaviduyut-luchshim-kirkorov-pohvastalsya-atleticheskoy-figuroy-posle-preobrazheniya-video/