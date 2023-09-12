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"Королева": звезда фильма "Женщина-кошка" в приталенном платье изумила фолловеров

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Холли Берри
Холли Берри. Фото: instagram.com/halleberry

57-летняя голливудская дива Холли Берри впечатлила своих фанатов в Instagram соблазнительным, эффектным нарядом и собрала лестные отзывы в Сети, передает NUR.KZ.

57-летняя звезда фильма "Женщина-кошка" примерила приталенное черное платье с глубоким декольте и высокими боковыми разрезами.

Для образа Холли предпочла лакированные сапожки, а оригинальные браслеты на запястьях и украшение на шее дополнили ее look.

За короткое время публикация набрала свыше 90 тысяч "лайков". Фанаты признались, что актриса не устает их восхищать.

"Это моя мечта", "У нее отличное платье", "Безумно великолепна", "Всегда прекрасна", "Потрясающее фото", "Королева", "Отличное фото", - отреагировали фолловеры на снимок Холли.

Ранее Холли Берри появилась в пикантном наряде и ошеломила Сеть.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2036230-koroleva-zvezda-filma-zhenschina-koshka-v-pritalennom-plate-izumila-folloverov/

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