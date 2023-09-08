"Любая девочка позавидует": 55-летняя Валерия поразила стройной фигурой в бикини

55-летняя российская певица Валерия пощеголяла в бикини. Она опубликовала фото, снятое на отдыхе в Дубае, и ошеломила преданных фанатов в Instagram отличной формой, передает NUR.KZ.

"Жизнь полна сюрпризов. На два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве. До встречи на празднике города", - написала Валерия, раместив фото в черно-белом бикини.

Вязаная белоснежная накидка и соломенная шляпка отлично дополнили ее пляжный образ.

"Молодец, публичный человек обязан следить за собой и восхищать своей внешностью! Вы изумительно выглядите!", "Красотка! В прекрасной форме", "Шикарная форма! Любая девочка позавидует", "Какая хорошенькая фигурка! Умница. Моя ровесница, но до вас мне далеко", "Валерия, как же вы классная! На вас можно и нужно равняться, как выглядеть отлично и жить на позитиве", - отметили в комментариях подписчики.