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"Любая девочка позавидует": 55-летняя Валерия поразила стройной фигурой в бикини

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Валерия
Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

55-летняя российская певица Валерия пощеголяла в бикини. Она опубликовала фото, снятое на отдыхе в Дубае, и ошеломила преданных фанатов в Instagram отличной формой, передает NUR.KZ.

"Жизнь полна сюрпризов. На два дня оказались в Дубае. Завтра уже в Москве. До встречи на празднике города", - написала Валерия, раместив фото в черно-белом бикини.

Вязаная белоснежная накидка и соломенная шляпка отлично дополнили ее пляжный образ.

"Молодец, публичный человек обязан следить за собой и восхищать своей внешностью! Вы изумительно выглядите!", "Красотка! В прекрасной форме", "Шикарная форма! Любая девочка позавидует", "Какая хорошенькая фигурка! Умница. Моя ровесница, но до вас мне далеко", "Валерия, как же вы классная! На вас можно и нужно равняться, как выглядеть отлично и жить на позитиве", - отметили в комментариях подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035869-lyubaya-devochka-pozaviduet-55-letnyaya-valeriya-porazila-stroynoy-figuroy-v-bikini/

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