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"Благословите женщину": Карина Зверева представила чувственную фотосессию

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Карина Зверева
Карина Зверева. Фото: instagram.com/karinazvereva

46-летняя российская актриса, модель Карина Зверева примерила чувственный образ и искупалась в комплиментах фанатов. Фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

"Галерея живописи, выставка Карин у меня в аккаунте", - написала Карина, отметив творческую команду, которая трудилась над созданием эффектных фото.

Актриса запечатлелась в облегающем красном платье на тонких бретелях, ее образ был завершен с помощью туфлей-лодочек и красного клатча, а также украшений.

Образ роковой брюнетки высоко оценили ее фолловеры. Об этом свидетельствует огромное количество лестных комментариев под публикацией.

"Это бомбически красиво! Наша dreamteam просто. Кариша, ты огненно-роскошная!", "Необратимость" с Моникой Беллуччи просто", "Вау! Это невероятно! Очень классная съемка! Карина, вы крутая", "Благословите женщину", "Обворожительна до обморока", - написали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035787-blagoslovite-zhenschinu-karina-zvereva-predstavila-chuvstvennuyu-fotosessiyu/

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