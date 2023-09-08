"Благословите женщину": Карина Зверева представила чувственную фотосессию

46-летняя российская актриса, модель Карина Зверева примерила чувственный образ и искупалась в комплиментах фанатов. Фото появились в ее Instagram, передает NUR.KZ.

"Галерея живописи, выставка Карин у меня в аккаунте", - написала Карина, отметив творческую команду, которая трудилась над созданием эффектных фото.

Актриса запечатлелась в облегающем красном платье на тонких бретелях, ее образ был завершен с помощью туфлей-лодочек и красного клатча, а также украшений.

Образ роковой брюнетки высоко оценили ее фолловеры. Об этом свидетельствует огромное количество лестных комментариев под публикацией.

"Это бомбически красиво! Наша dreamteam просто. Кариша, ты огненно-роскошная!", "Необратимость" с Моникой Беллуччи просто", "Вау! Это невероятно! Очень классная съемка! Карина, вы крутая", "Благословите женщину", "Обворожительна до обморока", - написали пользователи соцсети.