"Ошеломительна": фанаты оценили новый образ "Мисс Вселенной-2021"

Харнааз Сандху. Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

Индийская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху очаровала своих фанатов новыми фотографиями, которыми поделилась на своей Instagram-странице, передает NUR.KZ.

Харнааз представила новый Iook - она запечатлелась в красном наряде, который подчеркнул ее фигуру. Отметим, что девушка, ставшая "Мисс Вселенной" в 2021 году, испытывала какое-то время давление со стороны хейтеров, которые критиковали ее за то, что она располнела.

Они не могли ей простить такое послабление после того, как Харнааз была признана самой красивой девушкой в мире. Однако индийская красавица смогла прийти в форму и уже доказала, что заслуженно получила корону королевы красоты.

"Великолепная", "Барби кто? Харнааз!", "Моя королева", "Ошеломительна в красном", "Вы выглядите совершенно иначе", "Люблю, когда ты в красном", "Прекрасный ангел", - отметили фолловеры в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2035203-oshelomitelna-fanaty-otsenili-novyy-obraz-miss-vselennoy-2021/