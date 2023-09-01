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"Лучше 20-летней": экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер сорвала комплименты в Сети

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Надежда Мейхер
Надежда Мейхер. Кадр из видео: instagram.com/nadyameiher

41-летняя экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер, известная как Грановская, примерила новый образ и вызвала восхищение в соцсети. Подписчики не поскупились на комплименты, передает NUR.KZ.

Под видео, которое артистка разместила в Instagram, набралось множество комментариев. Фанаты отметили, что Надежда стала еще краше и может дать фору любой юной обольстительнице.

На кадрах экс-солиста группы "ВИА Гра" показала стройные ноги в элегантном наряде. Пользователи соцсети оценили и красивую локацию.

"Надежда, как крепкое вино", "Самая желанная в "ВИА Гре" была", "С годами все лучше и лучше", "Эталон женской красоты! Вы прекрасны", "Лучше любой 20-летней", "Красота шествует в удивительно-волшебном месте", "Сногсшибательная, красивая, эффектная, сексуальная Надя", - отреагировали комментаторы на публикацию исполнительницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034929-luchshe-20-letney-eks-solistka-via-gry-nadezhda-meyher-sorvala-komplimenty-v-seti/

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