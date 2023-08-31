"Неоновая королева": Кристина Агилера покрасовалась в эффектном платье

Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

42-летняя американская певица, танцовщица и актриса Кристина Агилера продемонстрировала в Instagram стройную фигуру и пышную грудь в облегающем платье, передает NUR.KZ.

Эффектное длинное платье лимонного цвета с глубоким декольте подчеркнуло фигуру белокурой артистки. Свой образ певица дополнила черными солнцезащитными очками.

Фанаты тут же отреагировали на ее новые фотографии и по достоинству оценили образ, а также соблазнительный наряд Кристины Агилеры.

"Мы любим тебя", "Неоновая королева", "Кадр, где дива показывает свои глаза, приподнимая очки, выглядит потрясающе", "Лимонно-лаймовая богиня мира", "Просто великолепная", "Самая красивая жещина", - гласят комментарии фанатов, которые щедро одарили публикацию певицы смайликами в виде красных сердец.

Ранее Кристина Агилера показала пышную грудь в купальнике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034699-neonovaya-koroleva-kristina-agilera-pokrasovalas-v-effektnom-plate/