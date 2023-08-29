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"У фотографа сердце не остановилось?": Жазира Еркин примерила чувственный образ

Опубликовано:

Жазира Еркин
Жазира Еркин. Фото: instagram.com/zhazira_yerkin

Отечественая актриса, звезда веб-сериала "Бажа" Жазира Еркин представила чувственную фотосессию и восхитила поклонников в соцсети, но не остались в стороне и блюстители нравственности, передает NUR.KZ.

"Моя любимая фотография теперь будет здесь", - написала актриса.

Подписчики оценили фото и озвучили свое мнение в комментариях.

"Теперь и моя любимая фотография", "Что за красотка", "Бомбовый кадр", "Огонь", "Ну что за ноги!", "Я из Кыргызстана, но я ее обожаю, здесь вы очень красивая", "У фотографа сердце не остановилось?", "Красивая", "Огнетушитель скорее сюда", "Богиня", "Особенная", "Ты что творишь?!" - написали восторженные фанаты.

Не обошлось и без критики моралистов.

"Почему они, как только становятся известными, сразу начинают раздеваться?", "И что это?", "Ну это фото странное", "Сестренка, ты же так никогда не делала", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034373-u-fotografa-serdtse-ne-ostanovilos-zhazira-erkin-primerila-chuvstvennyy-obraz/

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