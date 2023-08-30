Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась у водопада в мокром платье
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Одна из самых ярких моделей plus-size Эшли Грэм украсила обложку нового выпуска журнала Vogue. Знаменитость приняла участие в трех разных фотосессиях, где продемонстрировала красивую фигуру.
35-летняя Эшли Грэм украсила обложку нового выпуска Vogue. В официальном Instagram-профиле немецкого издания известного модного журнала опубликовали несколько снимков с трех фотосессий с ней.
На первом снимке модель предстала в фиолетовом полупрозрачном мини-платье на тонких лямках, позируя около небольшого водопада.
Образ второй фотосессии – чешуйчатое блестящее длинное платье, на третьей фотографии на Грэм надето кружевное полупрозрачное белое платье.
В интервью журналу модель plus-size признается, что всегда отличалась от сверстниц фигурой, но никогда не считала это чем-то негативным – в отличие от представителей индустрии моды. Также, по ее словам, ей не нравится постоянно говорить о своем теле.
По информации на сайте IMDb, Эшли Энн Грэм родилась 30 октября 1987 года в Линкольне, штат Небраска, США. Рост модели – 177 см.
С 14 августа 2010 года замужем за Джастином Эрвином. В браке родилось трое детей: Айзек, Малаки и Роман.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034222-plyus-sayz-model-eshli-grem-snyalas-u-vodopada-v-mokrom-plate/