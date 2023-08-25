"Элегантность и вдохновение": оперная дива Аида Гарифуллина собрала комплименты в Сети

Аида Гарифуллина. Фото: instagram.com/aidagarifullina

Заслуженная артистка РФ и Татарстана, оперная певица Аида Гарифуллина поделилась в Instagram новым постом, который сопроводила колоритными фото, передает NUR.KZ.

Аида не только разместила новые фото, но и дала прекрасный совет своим подписчицам, как важно стать счастливой и полюбить себя.

"Мы сами хозяева своего счастья. Мы можем влиять на наше собственное окружение, направлять его и контролировать.

Мы можем сделать нашу жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Не жди, что кто-то другой придет и сделает тебя счастливой, ты можешь сделать счастливой себя сама. На самом деле это очень просто.

Просто реши улыбаться каждый день, помогай другим людям ежедневно (это действительно поможет тебе чувствовать себя хорошо). Хорошо заботься о себе.

Делай то, что нравится делать. Перестань осуждать себя. Гордись каждым своим маленьким достижением", - написала она.

"Самая прекрасная", "Какая красотка", "А мы любим тебя", "Прелесть", "О чем думаешь красавица?", "Элегантность и вдохновение", - гласят комментарии под ее публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2034033-elegantnost-i-vdohnovenie-opernaya-diva-aida-garifullina-sobrala-komplimenty-v-seti/