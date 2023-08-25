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"Красотка, стройняшка, модель": Евгения Лоза в стильном наряде очаровала Сеть

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Евгения Лоза
Евгения Лоза. Фото: instagram.com/loza_jenya

Российская актриса Евгения Лоза выложила новые фотографии в соцсети, на которых продемонстрировала современный аутфит. Пользователи оценили модель, передает NUR.KZ.

39-летняя актриса примерила белые брюки и серый жакет, под который надела белый топ-бандо. Евгения дополнила свой образ черной сумочкой и босоножками.

Фанаты не поскупились на добрые комментарии, которые написали под публикацией. Они заявили, что актриса их вдохновляет своей красотой.

"Женя, вы, как всегда, прекрасно выглядите", "Милая Женя, красота вашей внешности, внутренняя гармония, свет вашей улыбки, очаровательный взгляд, уникальность вашей личности и неподражаемый талант, положительная энергетика - все это вдохновляет, завораживает и приятно удивляет", "Обворожительна", "Вновь восхищаюсь потрясающими кадрами", "Красотка, стройняшка, модель", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033983-krasotka-stroynyashka-model-evgeniya-loza-v-stilnom-naryade-ocharovala-set/

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