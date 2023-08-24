"Шикарная девушка": отдыхающая в Италии Мадлен поделилась красочными фото

Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Отечественный блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, показала фигуру в пляжном ансамбле. Новые фотографии блогер разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Не так давно Мадина Мамадалиева улетела на отдых в Италию. Блогер активно делится яркими фотографиями с отпуска и не перестает восхищать своих подписчиков.

Ее последнее фото, на котором она запечатлелась в белоснежном пляжном ансамбле и соломенной шляпе, было снято на яхте во время водной прогулки.

"Плывем на остров мечты", - написала Мадлен, отметив в локации популярный морской курорт - остров Капри.

"Вайб: жена миллионера", "Вот что значит любить жизнь и работать ради такого удовольствия", "Что за шикарная девушка, я не могу", "После ваших сторис прям теперь мечтаю туда попасть", "Богиня, царица", - написали ей фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033834-shikarnaya-devushka-otdyhayuschaya-v-italii-madlen-podelilas-krasochnymi-foto/