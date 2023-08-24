Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Шикарная девушка": отдыхающая в Италии Мадлен поделилась красочными фото

Опубликовано:

Мадлен
Мадлен.Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Отечественный блогер Мадина Мамадалиева, известная как Мадлен, показала фигуру в пляжном ансамбле. Новые фотографии блогер разместила в Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Не так давно Мадина Мамадалиева улетела на отдых в Италию. Блогер активно делится яркими фотографиями с отпуска и не перестает восхищать своих подписчиков.

Ее последнее фото, на котором она запечатлелась в белоснежном пляжном ансамбле и соломенной шляпе, было снято на яхте во время водной прогулки.

"Плывем на остров мечты", - написала Мадлен, отметив в локации популярный морской курорт - остров Капри.

"Вайб: жена миллионера", "Вот что значит любить жизнь и работать ради такого удовольствия", "Что за шикарная девушка, я не могу", "После ваших сторис прям теперь мечтаю туда попасть", "Богиня, царица", - написали ей фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033834-shikarnaya-devushka-otdyhayuschaya-v-italii-madlen-podelilas-krasochnymi-foto/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.