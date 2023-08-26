"Посмотрите на нашу королеву": Зендая снялась в смелых образах для обложки модного журнала

Зендая. Фото: instagram.com/elleusa

Американская актриса Зендая восхитила поклонников новой фотосессией для журнала Elle. Знаменитость продемонстрировала свою фигуру в смелых нарядах, передает NUR.KZ.

Снимками с фотосессии журнал поделился на своей странице в Instagram. На одном из кадров 26-летняя Зендая предстала в красных бюстгальтере и трусах бренда Dilara Findikoglu. Также она надела длинную белую шубу марки Michael Kors и дополнила образ остроносыми черными туфлями Christian Louboutin на шпильках и с красной подошвой и украшениями Bulgari.

На других фотографиях звезда предстала в черном бюстгальтере и кожаном тренче, в черном облегающем платье с открытой спиной и еще одном платье без бретелек от Ralph Lauren. Во время фотосессии актриса также сменила несколько локаций, на одной из которых она позировала для глянца в черном боди, грубых ботинках и массивных браслетах.

Поклонники знаменитости восхитились результатами проделанной работы.

"Посмотрите на нашу королеву", "Сильная женщина", "Зендая выглядит потрясающе, как всегда", "Королева", "Захватывающе", "Зендая вне времени", – пишут фанаты в комментариях к фото.

Добавим, что по информации на сайте IMDb, Зендая родилась в Окленде, Калифорния. Она начала свою профессиональную карьеру в качестве модели для организаций Macy’s, Mervyns и Old Navy.

В 2010 году она получила роль в ситкоме Disney Channel "Танцевальная лихорадка", которая принесла ей популярность. Затем Зендая стала продюсером и сыграла Кей Си Купер в сериал "Кей Си. Под прикрытием".

Свой прорыв в кино она совершила в 2017 году, сыграв Мишель MJ Джонс-Уотсон в фильме "Человек-паук: Возвращение домой" и Энн Уиллер в картине "Величайший шоумен". Также Зендая сыграла в фильме "Дюна" Дени Вильнева. Помимо актерской игры, пения и танцев, она является послом организации "Конвой надежды".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033757-posmotrite-na-nashu-korolevu-zendaya-snyalas-v-smelyh-obrazah-dlya-oblozhki-modnogo-zhurnala/