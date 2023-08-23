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30 лет независимости Казахстана

"Просто космос": 36-летняя Самбурская запечатлелась в смелом наряде

Опубликовано:

Настасья Самбурская
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

36-летняя российская актриса и певица, звезда "Универа" Настасья Самбурская опубликовала в соцсети чувственную фотосессию и вдохновила фанатов на восторженные отзывы, передает NUR.KZ.

Настасья не перестает удивлять и восхищать своих поклонников. Ее чувственный образ получил высокую оценку.

"Это могли быть мы с тобой, но (продолжи фразу)", - попросила она. Под публикацией набралось много остроумных комментариев от тех, кто пожелал продолжить фразу, подписчики также выразили свой восторг актрисе, отметив ее красоту.

"Желаю вам встретить мужчину настоящего. Чтобы понял вашу душу", "Вы же недоступная красота!", "Всегда великолепна", "Настасья, вы просто космос", "Какая красивая", - гласят комментарии.

Мы также писали, что Настасью Самбурскую на фото в белье сравнили с Ириной Шейк.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033676-prosto-kosmos-36-letnyaya-samburskaya-zapechatlelas-v-smelom-naryade/

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