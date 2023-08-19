"Что с зубами?": необычная деталь на новых фото Билли Айлиш смутила фанатов

Билли Айлиш в черном платье: Getty Images / ABC / Contributor

Новые фотографии известной американской певицы Билли Айлиш смутили ее фанатов - внимание привлекли зубы артистки. Их стали обсуждать подписчики, передает корреспондент NUR.KZ.

Серия новых фотографий недавно появилась в профиле Билли в Instagram. Исполнительница позировала со своими друзьями и коллегами по сцене.

Однако внимание фанатов привлекли зубы Айлиш. На них они заметили грилзы - съемные декоративные накладки из благородных металлов, которые изготавливают индивидуально.

Украшения для зубов смутили некоторых подписчиков.

"Выглядит ужасно" "Что ты сделала с зубами?", "С этими зубами похожа на старушку, но все равно люблю тебя", "Она портит свои зубы", - писали они.

Другие же поддержали певицу.

"Грилзы съемные, хватит создавать драму!", "Она удивительная, отстаньте от нее", - отвечали они.

По данным IMDb, Билли Айлиш родилась в 2001 году в Калифорнии. Является автором песен и певицей. Популярность к девушке пришла в 2015 году с выходом сингла Ocean Eyes.

За свою карьеру стала обладательницей ряда наград, в том числе нескольких "Грэмми" - в 2020 году она забрала 4 статуэтки.

Также у Билли есть "Оскар" в номинации "Лучшая песня". Композиция Not time to die прозвучала в одноименном фильме про агента 007 Джеймса Бонда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032884-chto-s-zubami-neobychnaya-detal-na-novyh-foto-billi-aylish-smutila-fanatov/