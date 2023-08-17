"Идеальная фигура": 55-летняя Ольга Кабо в купальнике восхитила поклонников

Ольга Кабо. Фото: instagram.com/kabo_olga

Российская актриса Ольга Кабо выложила на своей страничке в Instagram фото с отдыха на море. Кабо запечатлелась в купальнике и восхитила своих фанатов, передает NUR.KZ.

На фото Ольга Кабо снялась в купальнике во время водной прогулки на яхте. Подписчики отметили, что 55-летняя актриса выглядит просто превосходно. Они отметили и ее стройную фигуру, и длинные ноги.

"Какая вы красивая, фигура обалденная, ноги длинные, красивые", "Шикарная женщина! Это тот случай, когда просто любуешься красотой", "Ах, какая женщина! Смотреть можно вечно!", "Женщина, как дорогое вино. Чем больше выдержка, тем вкус лучше", "Ольга, вы молодец, в форме", "У вас идеальная фигура, ноги просто огонь", - написали ей фанаты под снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032813-idealnaya-figura-55-letnyaya-olga-kabo-v-kupalnike-voshitila-poklonnikov/