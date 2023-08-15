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32-летняя Рита Ора примерила оригинальное платье с вырезами

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Рита Ора
Рита Ора. Фото: instagram.com/ritaora

32-летняя британская певица Рита Ора предстала перед поклонниками в платье с оригинальным дизайном. Артистка разместила новые фотографии в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Рита Ора продемонстрировала фигуру в черном платье с вырезами. Украсили вечерний наряд объемные браслеты. Волнистые волосы артистки, которые она собрала и заколола, придали образу легкости и романтичности. Певица показала и свои татуировки на теле.

Поклонники оценили ее аутфит и фигуру, не поскупившись на смайлики в виде красных сердец.

"Такая милая", "Мечтаю о такой фигуре", "Красавица", "Этот наряд просто огненный", "Сексуальная", "Как дела у моей королевы сегодня?", "Прелестное платье", "Как я тебя люблю", - отреагировали фолловеры на фото Риты Оры.

Ранее мы писали, что Рита Ора вышла в свет в прозрачном платье без белья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032477-32-letnyaya-rita-ora-primerila-originalnoe-plate-s-vyrezami/

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