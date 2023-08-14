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"Невозможно оторвать взгляд": Екатерина Климова показала пляжные фото старшей дочери

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Лиза Хорошилова
Лиза Хорошилова. Фото: instagram.com/klimova___ekaterina

Российская актриса Екатерина Климова показала в соцсети пляжные фотографии старшей дочери - 21-летней Лизы Хорошиловой - и вызвала восторг у своих подписчиков, передает NUR.KZ.

"Дочь прислала фотки с отдыха! Лиза, ну как так можно! Почему опять без панамки?" - шутливо пожурила дочь актриса.

Фанаты тут же отреагировали на фото и отметили, что у Лизы отличные гены, и им понятно, от кого девушка унаследовала красоту.

"Пальцем гены не раздавишь! Эта семья выиграла в генетическую лотерею", "Очень красивая дочь! Невозможно оторвать взгляд, собственно, как и от вас, Екатерина", "Какая прекрасная реакция мамы", "Без панамки не так страшно, узнайте, она поела?", "Какая она красивая! Ей очень идет отсутствие косметики. Естественная красота", - написали фолловеры.

Отметим, что у 45-летней Екатерины Климовой две дочери и два сына.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032384-nevozmozhno-otorvat-vzglyad-ekaterina-klimova-pokazala-plyazhnye-foto-starshey-docheri/

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