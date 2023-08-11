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"Девушка с другой планеты": Глафира Тарханова предстала перед фанатами в нежном образе

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Глафира Тарханова
Глафира Тарханова. Фото: instagram.com/glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова представила подписчикам в Instagram новую фотосессию. Нежный образ знаменитости высоко оценили поклонники, передает NUR.KZ.

"В талантливой абстракции есть смысл, основа, которая может быть более глубокой и четкой, чем в понятном на первом взгляде сюжете. Я люблю необычные образы! Как вам такой вариант? Что это за героиня могла бы быть? Как бы ее звали? Пофантазируем?" - написала она.

В таком образе Глафира соравала комплименты фанатов, они оставили многочисленные комментарии под фото.

"Венера. Любовь", "Ух-ты!", "Очень красиво. Какой выразительный образ. Глафира - просто огонь", "Глашенька! Просто невероятно, сколько в вас творчества и неординарности! Актриса от Бога", "Девушка с другой планеты", - написали ей фолловеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032171-devushka-s-drugoy-planety-glafira-tarhanova-predstala-pered-fanatami-v-nezhnom-obraze/

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