Асель Аскар показала, как преобразилась ее 58-летняя мама после процедуры омоложения (видео)

Асель Аскар с мамой. Фото: instagram.com/aijan.sara

Отечественный блогер-миллионник и актриса Асель Аскар рассказала в своем Instagram, что ее 58-летняя мама очень довольна результатом процедуры омоложения, которую сделала, передает NUR.KZ.

Мама Асель Аскар не перестает восхищать соцсети, подписчики блогера отмечают, что 58-летняя женщина выглядит гораздо моложе своих лет, как и бабушка Асель, которой уже за 80.

Фанаты заявили, что у блогера отличные гены. Однако Асель все же уговорила маму обратиться к специалистам, чтобы она стала еще краше.

"Мама боялась делать круговую подтяжку лица и мы решились на нити. Обошлось мне это с моей 20% скидкой в 2 миллиона 320 тысяч тенге", - отметила Асель.

По словам Асель, процедура прошла успешно и результат маму порадовал уже спустя 3 месяца. Видео "до" и "после" Асель предложила посмотреть своим подписчикам в сторис.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031863-asel-askar-pokazala-kak-preobrazilas-ee-58-letnyaya-mama-posle-protsedury-omolozheniya-video/