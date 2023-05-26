"Всем бы так выглядеть в ее возрасте": 58-летняя мама Асель Аскар восхитила соцсети (видео)

Мама Асель Аскар. Кадр из видео: instagram.com/assel.askar/

Казахстанская актриса и блогер Асель Аскар выложила в Instagram видео, на котором запечатлена ее мама. Фанаты восхитились тем, как молодо выглядит 58-летняя женщина, передает NUR.KZ.

"Моей мама 58 лет. А выглядит на все 40. Моя кукла. И я так горжусь тем, как она хорошо сохранилась. Женщина в каждом возрасте прекрасна.

И этим видеороликом хочу замотивировать всех стараться любить себя и ухаживать за собой с огромным трепетом.

Когда вам лень накраситься, надеть красивое платье и вы думаете "зачем и ради кого?", помните, что найдутся люди, которые оценят ваши старания и обязательно будут смотреть на вас с восхищением.

Как вам? Похожа на Монику Беллуччи?" - прокомментировала видео Асель.

Подписчики Асель отметили, что у нее хорошие гены, а ее мама прекрасно выглядит.

"Мама очень красивая! Понятно, в кого дочь! Здесь и гены играют большую роль", "Прекрасна! Женщины такими ненавистными взглядами смотрят", "Обожаю вашу маму! Вот бы всем так выглядеть в ее возрасте! И вообще, я не верю, что ей 58!", "Мама Моника", - гласят отзывы под видео.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2022187-vsem-by-tak-vyglyadet-v-ee-vozraste-58-letnyaya-mama-asel-askar-voshitila-sotsseti-video/