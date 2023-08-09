"Идеально все": жена Петросяна в легком платье очаровала Сеть

Татьяна Брухунова. Фото: instagram.com/bruhunova/feed

34-летняя супруга российского юмориста Евгения Петросяна поделилась фото в соцсети, на котором попозировала в легком платье. Фанаты назвали снимок и модель идеальными, передает NUR.KZ.

Татьяна процитировала фразу всемирно известного французского модельера Кристиана Диора.

"Платья - это мои мечты, но я приручаю их, и они покидают царство грез, становятся вещами, которые можно надевать и носить", - отмечено в подписи к фото, на котором жена Петросяна позирует в воздушном платье, солнцезащитных очках и соломенной шляпке.

Свой летний образ Брухунова дополнила соломенной сумочкой. Судя по указанной локации, фото было снято в одном из самых романтических парков Москвы - Новодевичьих прудах.

"Как вам идет! Какая вы утонченная", "На этом фото идеально все", "Очень вам идет", "Какое красивое платье", "Полная гармония", - написали ей пользователи Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031806-idealno-vse-zhena-petrosyana-v-legkom-plate-ocharovala-set/