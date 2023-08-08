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"У меня красивые ноги и хорошая фигура": 67-летняя Долина ответила на критику ее наряда

Опубликовано:

Лариса Долина
Лариса Долина. Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

67-летняя российская певица Лариса Долина не побоялась предстать перед поклонниками в соцсети без макияжа и укладки в стильном и дерзком аутфите. Однако не все одобрили это, передает NUR.KZ.

"Готовим сюрприз с Ваней Чебановым! Совсем скоро! Ждите!" - написала Лариса Долина, разместив видео.

На нем певица запечатлена без макияжа в дерзком и стильном наряде - джинсовой мини-юбке, широкой белой футболке и сапогах из денима.

Поклонники выразили ей своей восхищение, а некоторые заявили, что артистка, по их мнению, одета не по возрасту.

"Все стильно, но в 67, конечно, уже не актуально, ну как-то просто странно выглядит", "Очень стильно! И не важно сколько ей лет, дай Бог всем так выглядеть в ее возрасте", "Простите, но нелепо, жалко и смешно выглядит бабушка в подростковых нарядах", "Вы супер, образ крутой!" - разделились во мнениях подписчики.

Певица дала свой ответ комментаторам.

"Хочу ответить сразу всем недовольным моим образом. Снобизм, помноженный на злобу, зависть и недовольство собой. Комплексы, комплексы, комплексы… У меня красивые ноги и хорошая фигура. И не надевать короткие юбки только из-за того, что мне 67? Хм…

Я желаю всем женщинам на свете одеваться так, как хочется, а не так, как положено! Вы хозяйки сами себе! И никто не имеет права указывать вам, что делать! И как выбирать свои образы! Все только в ваших руках! На моей странице не место снобизму и желчи! Зависть - это грех! Милые женщины! Те, кто мыслит так, как я, спасибо за поддержку!" - заявила знаменитость.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031687-u-menya-krasivye-nogi-i-horoshaya-figura-67-letnyaya-dolina-otvetila-na-kritiku-ee-naryada/

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