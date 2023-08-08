"Как будто бы Бруклин": Бибигуль Актан поделилась атмосферными фото в соцсети

Бибигуль Актан. Фото: instagram.com/bibigul_aktan_s

Отечественная актриса Бибигуль Актан вызвала восторг своих подписчиков в соцсети, раместив новые фотографии. Фанаты отметили, что девушка не только красива, но и очень талантлива, за что ее и ценят зрители, передает NUR.KZ.

"Как будто бы Бруклин! Да-да, именно такую фотосессию мы сделали. Она лежала необработанная, и, как хорошее вино, набиралось сока. Собственно, это не вся фотосессия, только тизер к ней.

Не могу решить, какую же из трех, почти одинаковых фотографий, выбрать в карусель", - написала Бибигуль, поблагодарив творческую команду, работавшую над созданием фотосессии.

"Красотка такая", "Бибигуль ханым, вы прекрасны", "Какие изгибы, какие линии", "Улыбка шикарная", "Я очень горд, что в Средней Азии есть такая красивая и профессиональная актриса, как вы", - оставили комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031621-kak-budto-by-bruklin-bibigul-aktan-podelilas-atmosfernymi-foto-v-sotsseti/