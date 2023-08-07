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Ставшая мамой во второй раз Алина Ланина примерила яркий и стильный образ

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Алина Ланина
Алина Ланина. Фото: instagram.com/alilanina

Российская актриса Алина Ланина вдохновилась на создание нового яркого образа после просмотра фильма "Барби". Наряд актрисы фанаты в Instagram назвали очень стильным, передает NUR.KZ.

В январе этого года звезда сериала "СашаТаня" стала мамой во второй раз. Спустя полгода 34-летняя актриса уже пришла в форму и готова к фотосессиям.

В ленте Алина поделилась яркими фото, она запечатлелась в пиджаке насыщенного розового цвета, прозрачной нежно-розовой блузке и лиловой мини-юбке, а также босоножках в тон к пиджаку.

В ярком образе Алина Ланина поразмышляла над созданием фильма "Барби", больших затратах на рекламу картины, а также рассказала о гонораре актрисы, исполнившей главную роль.

"Судя по отзывам, фильм - не только розовый аттракцион, в нем умело совмещаются коммерческое с авторским. Есть высказывание, есть драматургия, есть человеческое", - заявила актриса, вдохновленная комедией Греты Гервиг.

Образ Ланиной оценили ее подписчики, оставив свои смайлики в виде красных сердец. Высказались они и по поводу нового кино.

"Фильм на любителя", "Я не смотрела и мне почему-то не хочется. Вам понравился фильм?", "Стильно", - заключили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031557-stavshaya-mamoy-vo-vtoroy-raz-alina-lanina-primerila-yarkiy-i-stilnyy-obraz/

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