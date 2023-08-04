"Изгибы как у лилий": 55-летняя Валерия удивила подписчиков фото в бикини

Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Российская певица Валерия поделилась с подписчиками летним фото в бикини. Фанаты звезды восхитились ее фигурой и засыпали артистку комплиментами, передает NUR.KZ.

Фото артистка выложила на своей странице в Instagram.

На снимке 55-летняя Валерия лежит на шезлонге в бикине с ярким принтом. Она вытянула руки вверх, открыв для камеры удивительно подтянутую и стройную фигуру.

Также артистка порассуждала на тему отношения к загару.

"Удивительно, как с годами поменялось мое отношение к загару. Уж последний месяц лета остался, а я всего пару раз лежала на солнышке. Во-первых, теперь в свои 55 берегу оставшийся коллаген (он разрушается под воздействием солнечных лучей); во-вторых, просто лежать на жаре мне сегодня кажется скучным и утомительным (даже книжки и аудиолекции не помогают), а спорт на солнце – ну совсем не мое.

Вот муж мой совсем наоборот: обязательно находится на солнце столько, что обязательно обгорает. Говорит, что насыщается витамином D", – поделилась Валерия.

Подписчики восхитились физической формой звезды, о чем принялись писать в комментариях.

"Я вот вижу красивую молодую девушку с прекрасной фигурой", "Зачем Вашему мужу нужен витамин D, если жена – солнышко?", "Фигура, конечно, шикарная даже без загара, 5+", "Изгибы линий как у лилий", "В 55 выглядеть как Вы – просто мечта!", "Потрясающе выглядите", "Какая фигурка, статуэточка", "Вам 55? Никогда бы не подумала", – написали комментаторы.

Как пишет издание , Валерия Перфилова, больше известная как певица Валерия, родилась 17 апреля 1968 года в городе Аткарске Саратовской области в творческой семье.

Отец был директором музыкальной школы, а мать – преподавателем по фортепиано. Девочка с ранних лет занималась музыкой, после школы поступила в институт им. Гнесиных и успешно окончила факультет эстрадного вокала.

Первые 20 с лишним лет своей жизни Валерия была Аллой – именно так ее назвали родители. На взлете карьеры она придумала сценический псевдоним Валерия, а вскоре сменила имя официально.

С 2004 года Валерия замужем за продюсером Иосифом Пригожиным. Это третий брак артистки. Совместных детей у них нет, зато Валерия уже стала бабушкой – в 2021 году у нее родилась внучка Селин.

Певица продолжает успешно развивать карьеру, в 2022 году она выпустила два сингла. За заслуги в области искусства в 2013 году Валерия получила звание Народной артистки России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031286-izgiby-kak-u-liliy-55-letnyaya-valeriya-udivila-podpischikov-foto-v-bikini/