Модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в оголяющих тело нарядах

Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Модель таджикского происхождения и популярная среди молодежи тиктокерша Дина Саева порадовала своих поклонников жаркими фото - девушка устроила фотосессию в оголяющих тело нарядах, передает NUR.KZ.

Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

На одном из фото 23-летняя блогерша позировала в облегающей юбке и кроп-топе, оформленном вырезом на груди.

Еще Дина примерила платье с тканевыми вставками белого цвета, которые частично оголяли ее тело, при этом под одеждой отсутствовало нижнее белье.

Также знаменитость поделилась кадром, где она предстала перед камерой в вязаном топе и расстегнутых штанах, из-под которых было видны трусы, выполненные из накладных ногтей.

Фото в откровенных нарядах вызвали недовольство у некоторых подписчиков.

"Пошлая одежда", "Отписался", " сем понятно, что она просто хайпит на своем теле", "Мы уже привыкли к откровенному, может что-то другое придумаешь? "- писали они.

Однако большинство поддержали блогершу.

"Ты прекрасна, запомни", "Никогда никого не слушай, они все завидуют", "Красотка", "Она сама знает, как жить свою жизнь", - писали другие.

По данным Forbes, в 2020 году Дина Саева была самой высокооплачиваемой тиктокершей в русскоязычном сегменте Сети. Корреспонденты даже прозвали девушку "Первой леди TikTok".

Отмечалось, что девушка родилась в небогатой религиозной семье и до того, как стать популярной, работала в McDonald's. Несмотря на строгие нравы, родители не стали мешать ее карьере блогера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031270-model-tadzhikskogo-proishozhdeniya-dina-saeva-snyalas-v-ogolyayuschih-telo-naryadah/