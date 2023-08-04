Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Модель таджикского происхождения Дина Саева снялась в оголяющих тело нарядах

Опубликовано:

Дина Саева.
Дина Саева. Фото: instagram.com/senoritasaeva

Модель таджикского происхождения и популярная среди молодежи тиктокерша Дина Саева порадовала своих поклонников жаркими фото - девушка устроила фотосессию в оголяющих тело нарядах, передает NUR.KZ.

Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram.

На одном из фото 23-летняя блогерша позировала в облегающей юбке и кроп-топе, оформленном вырезом на груди.

Еще Дина примерила платье с тканевыми вставками белого цвета, которые частично оголяли ее тело, при этом под одеждой отсутствовало нижнее белье.

Также знаменитость поделилась кадром, где она предстала перед камерой в вязаном топе и расстегнутых штанах, из-под которых было видны трусы, выполненные из накладных ногтей.

Фото в откровенных нарядах вызвали недовольство у некоторых подписчиков.

"Пошлая одежда", "Отписался", " сем понятно, что она просто хайпит на своем теле", "Мы уже привыкли к откровенному, может что-то другое придумаешь? "- писали они.

Однако большинство поддержали блогершу.

"Ты прекрасна, запомни", "Никогда никого не слушай, они все завидуют", "Красотка", "Она сама знает, как жить свою жизнь", - писали другие.

По данным Forbes, в 2020 году Дина Саева была самой высокооплачиваемой тиктокершей в русскоязычном сегменте Сети. Корреспонденты даже прозвали девушку "Первой леди TikTok".

Отмечалось, что девушка родилась в небогатой религиозной семье и до того, как стать популярной, работала в McDonald's. Несмотря на строгие нравы, родители не стали мешать ее карьере блогера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031270-model-tadzhikskogo-proishozhdeniya-dina-saeva-snyalas-v-ogolyayuschih-telo-naryadah/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.