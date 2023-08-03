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"Согревает и вселяет надежду": Димаш Кудайберген заворожил фанатов новым видео

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Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

Казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал поклонников новым видео, которое было снято на берегу Тихого океана в Лос-Анджелесе. Впечатляющие кадры сопровождала его песня Omir, передает NUR.KZ.

Невероятными кадрами на берегу Тихого океана известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген поделился на своей странице в Instagram. Видео сопровождала новая песня артиста Omir, которую он представил в мае этого года, в свой день рождения.

"Если вы будете долго смотреть на океан, вы будете скучать по людям, а если вы будете долго смотреть на людей, вы будете скучать по океану", – написал он к ролику.

Поклонники певца восхитились опубликованным видео и даже отметили, что эти кадры могли бы сойти за клип к композиции.

"Вот это да, ничего себе, красота непередаваемая, как долго ждали такого. Потрясающе, океан, Димаш и песня", "Спасибо за потрясающе красивое видео", "Секрет шедевра – голос Димаша, музыка Димаша, слова Димаша и сам Димаш на берегу океана", "Готовый клип. Очень красиво и красивый!" "Благодарю за бесценное видео... Согревает и вселяет надежду... А ваш взгляд глубже, чем этот океан...и как много сказано без слов", – пишут фанаты Димаша в комментариях.

Добавим, что, согласно информации на сайте Евразийского фан-клуба (ЕФК) Димаша Кудайбергена, артист родился 24 мая 1994 года в городе Актобе. Первое появление Димаша на сцене в качестве исполнителя произошло в возрасте двух лет в небольшой роли в местной театральной постановке.

В возрасте пяти лет Димаш начал брать уроки игры на фортепиано и вокала в детской студии Актюбинского музыкального колледжа имени Ахмета Жубанова. В 2015 году артист завоевал Гран-при конкурса "Славянский базар".

А в 2016 году на церемонии вручения наград "Народный любимец" в Казахстане он получил премию "Артист эстрады". Мировое признание Димаш Кудайберген получил после участия в вокальном конкуре I am a Singer в Китае. В соревновании он дошел до финала, заняв в итоге второе место.

В 2017 году он победил в номинации "Самый популярный певец Азии" китайской музыкальной премии ERC Chinese Top Ten Awards в Шанхае, считающейся эквивалентом американской "Грэмми".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2031136-sogrevaet-i-vselyaet-nadezhdu-dimash-kudaybergen-zavorozhil-fanatov-novym-video/

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